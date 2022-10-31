İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Spor yorumcusu Elvir Baliç, İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Spor yorumcusu Elvir Baliç, İstanbulspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
"Tabii ki kalite farkı çok fazlaydı ancak İstanbulspor da elinden geleni yaptı.
Fenerbahçe değişiklikler yaptığında her maçta fark yaratmaya başlıyor.
Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz.
Jorge Jesus'un taraftarlara verdiği mesaj bence biraz ağır oldu ancak oyunculara sahip çıkması bence çok önemli.
Altay geçtiğimiz sezonlarda bu kadar özgüvenli bir kaleciyken bugün bu kadar tedirginlik yaşaması, bu sezonki tepkilerden ve yaptığı hatalardan kaynaklanıyor.
Her şey başarıya bağlı. Jesus'un yaptığı her şey şu an işliyor.
Rotasyona gidiyor, oyuncular yine oynuyor. İşler gerçekten çok iyi gidiyor.
Bazen korkuyorum nazar değecek de adama bir şey olacak diye.
Organizasyon olarak Fenerbahçe'ye gol atan takım çok az. Belki Rennes maçını sayabiliriz.
Hep bireysel hatadan gol yiyor Fenerbahçe.
Bugün Szalai ve Osayi'nin hatalarına ne yapabilirsin? Takım ofsayt taktiği yapıyor diye herkesin dilinde ama hala kimse bir çare bulamadı.
Jesus'un kurduğu sistem takıma göre mi, lige göre mi bilmiyorum ama inanılmaz işliyor.
Savunma üçlüye döndüğü anda kanatları koridor olarak çok iyi kullanıyor Fenerbahçe ve ileride her zaman kalabalık olup boşluk buluyorlar.
Oyuncular da çok hareketli, durmuyorlar resmen.
BU KADAR DETAYCISINI GÖRMEDİM
Penaltılarda dahi hocanın bir planı var. Sağda solda oyuncular olur da top dönerse diye onu bile düşünüyor.
Hayatımda boyunca böyle bir şey görmedim. İnanılmaz detaycı bir teknik direktör Jorge Jesus."