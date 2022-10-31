Haberler Fenerbahçe İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olurken, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Elvir Baliç, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:09
İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Jorge Jesus'un taraftarlara verdiği mesaj bence biraz ağır oldu ancak oyunculara sahip çıkması bence çok önemli.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Altay geçtiğimiz sezonlarda bu kadar özgüvenli bir kaleciyken bugün bu kadar tedirginlik yaşaması, bu sezonki tepkilerden ve yaptığı hatalardan kaynaklanıyor.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Her şey başarıya bağlı. Jesus'un yaptığı her şey şu an işliyor.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Rotasyona gidiyor, oyuncular yine oynuyor. İşler gerçekten çok iyi gidiyor.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Bazen korkuyorum nazar değecek de adama bir şey olacak diye.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Organizasyon olarak Fenerbahçe'ye gol atan takım çok az. Belki Rennes maçını sayabiliriz.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Hep bireysel hatadan gol yiyor Fenerbahçe.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Bugün Szalai ve Osayi'nin hatalarına ne yapabilirsin? Takım ofsayt taktiği yapıyor diye herkesin dilinde ama hala kimse bir çare bulamadı.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Jesus'un kurduğu sistem takıma göre mi, lige göre mi bilmiyorum ama inanılmaz işliyor.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Savunma üçlüye döndüğü anda kanatları koridor olarak çok iyi kullanıyor Fenerbahçe ve ileride her zaman kalabalık olup boşluk buluyorlar.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Oyuncular da çok hareketli, durmuyorlar resmen.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

BU KADAR DETAYCISINI GÖRMEDİM
Penaltılarda dahi hocanın bir planı var. Sağda solda oyuncular olur da top dönerse diye onu bile düşünüyor.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını Elvir Baliç değerlendirdi! "Çare bulunamıyor"

Hayatımda boyunca böyle bir şey görmedim. İnanılmaz detaycı bir teknik direktör Jorge Jesus."

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın plaj keyfi!
İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!
Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor?
Buruk'un kafası karıştı! Boey mi Dubois mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de stoper operasyonu!
Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi"
Döviz ve Altın Kuru canlı takibi (31 Ekim)
Sayısal Loto sonuçları (31 Ekim 2022)
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme! Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme! 11:08
Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı 10:57
Monza - Bologna maçı hangi kanalda? Monza - Bologna maçı hangi kanalda? 10:34
Hellas Verona - Roma maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Roma maçı hangi kanalda? 10:27
Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor? Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor? 10:26
Elche - Getafe maçı hangi kanalda? Elche - Getafe maçı hangi kanalda? 10:20
Daha Eski
Buruk'un kafası karıştı! Boey mi Dubois mı? Buruk'un kafası karıştı! Boey mi Dubois mı? 10:16
Gençlerbirliği - Manisa FK maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Manisa FK maçı hangi kanalda? 10:09
Başakşehir - Giresunspor maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig Başakşehir - Giresunspor maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig 10:03
Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda? 09:56
Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye 09:43
Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti 09:43