Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

İşte Rossi 112 acil. Alo Rossi! Ankaragücü maçı, giriyor ve golünü atıyor.

Bu maçta da yine aynı şekilde. Belki herkes bu maç böyle bitecek düşüncesiydi.

Böyle bitecek olmasına rağmen sıkıntı olmayacakken, 112 acil Rossi ve muhteşem bir gol attı.