Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırladı. Mücadele, Diego Rossi'nin son dakikalarda attığı gol sonrası sarı lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Türk futbolunun unutulmaz isimleri Nihat Kahveci, Elvir Baliç ve Tümer Metin değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:40
Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Diego Rossi'nin performansı hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, "Rossi için bir ara ben Necip'e de diyordum. Her yerde oynuyor ya...

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

İşte Rossi 112 acil. Alo Rossi! Ankaragücü maçı, giriyor ve golünü atıyor.

Bu maçta da yine aynı şekilde. Belki herkes bu maç böyle bitecek düşüncesiydi.

Böyle bitecek olmasına rağmen sıkıntı olmayacakken, 112 acil Rossi ve muhteşem bir gol attı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

O nasıl bir ayak içi ya? Rossi kendini aştı. Geçen sene iyiydi ama bu sene uçuyor" dedi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

"ÖRÜMCEK FALAN KALMADI"
Jorge Jesus'un oyuncuların performansına büyük etki ettiğini belirten Nihat Kahveci, "Bunun en büyük sebebi Jorge Jesus. Oyuncuları ne zaman kullanacağını biliyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Fenerbahçe'nin şöyle performansına baktığımızda Valencia eski Valencia değil.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Batshuayi eski Batshuayi değil. Öyle ki Batshuayi 'ben sonradan girince daha rahatım imajını veren bir performans veriyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

İrfan Can da o kadar etkin değildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Sarı-lacivertlilerin farklı sistemler deneyerek gol aradığının altını çizen Nihat Kahveci, "Fenerbahçe golü nereden attı? Merkezden attı. Farklı atak organisazyonları denedi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Yeri geldi kenardan içeriye doğru ortalar yaptı. Yeri geldi şut çekti defanstan döndü. Her zaman iyi kontrol yüzde 50 goldür derim.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Muhteşem bir dokunuşla harika bir gol attı. O kalede örümcek falan kalmadı. Kalede de milli takımımızda oynayan Volkan var.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Bu gol bu sezon unutulmayacak gollerin arasına girdi" diye konuştu.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

"İDEAL KADRO YAVAŞ YAVAŞ BULUNUYOR
Spor yorumcusu Elvir Baliç, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'ini bulmaya artık çok yaklaştığını belirten Elvir Baliç, "Fenerbahçe'nin çok formda oyuncuları var.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

İdeal kadro yavaş yavaş bulunuyor. Muhtemelen ileriki dönemde Arao kadroya dahil olacaktır. Ferdi zaten takımın değişmezleri arasında...

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Maçı izlerken Jorge Jesus'un ne zaman değişiklik yapacağını konuştuk. Önce Başakşehir, Serdar Gürler'i aldı, hoca yine hamle yapmadı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Sonra baktı ki Başakşehir hiç üstüne gitmiyor o zaman 3 oyuncu birden aldı. Sonra da baskı iyice arttı zaten" dedi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Jorge Jesus'un değişikliklerini yorumlayan Elvir Baliç, "Bana göre Jorge Jesus yine her şeyi zamanında yaptı. Oyuncu değişikliklerini tam zamanında yaptı ve ciddi bir verim aldı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Oyuna giren 3 yeni oyuncu da oyuna önemli katkı yaptı ve galibiyet o şekilde geldi. Altay'ın son dakikada çıkardığı gibi pozisyonlarda hiç sıkıntısı yok bana göre, hatta en iyi olduğu konu karşı karşıya pozisyonlar diyebilirim.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Onun sıkıntıları; ayağa pas, topu uzaklaştırma, tedirgin çıkma gibi konular" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDAN SAPMADI"
Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin futbolunu yorumlayan Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

"Bu maçta Fenerbahçe'de şampiyonluk oyununu gördüğümü söylemem ama şampiyonluk puanını gördüğümü söyleyebilirim. Zorluk derecesi yüksek maçlarda Jesus henüz sınavları veremedi demiştik. Oyun, geçtiğimiz haftalardaki Kadıköy oyunu gibi değildi ancak Jesus baktı ki işler yolunda gitmiyor, hücum hattını komple değiştirdi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Bugün Fenerbahçe bütün duran topları kötü kullandı. İrfan Can gibi bir oyuncunun olduğu takımda bu kadar da uzun oyuncu varken duran topların daha iyi kullanılması gerekirdi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Oysa ki geçtiğimiz haftalarda çok iyi organizasyonlar görüyorduk.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Daha iyi Fenerbahçe izledik bu sezon ancak rakip iyi bir takım.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci Diego Rossi'yi konuştu: Alo! 112 acil...

Neticede muhtemel rakiplerinden birini yendi Fenerbahçe ve sezon başındaki şampiyonluk yolundan herhangi bir şekilde sapmadı Jesus."

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