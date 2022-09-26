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Çok iyi bir takım kurduk

Itoudis, “İnanılmaz heyecanlıyım. Taraftarı gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Çok iyi bir takım kurduk

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı medya gününde basın mensupları ile buluştu. Ülker Spor Salonu'ndaki etkinlikte konuşan başantrenör Dimitris Itoudis, "Çok iyi bir kadro kurduk. Çok heyecanlı ve inanılmaz hırslıyım. Çok büyük sözler vermek istemiyorum ama bize güvenen taraftarları gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.


SAVAŞMAYA HAZIRIZ
Kaptan Melih Mahmutoğlu, "F.Bahçe her zaman kupaları hedefler. Biz de aynı şekilde yola çıkıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama herkes buraya inancıyla gelmiş durumda"; Guduric, "Çok fazla yeni oyuncu var. F.Bahçe'nin ne anlama geldiğini öğretmemiz gerekiyor. Her maçta savaşmamız gerektiğini öğrenmeliler" diye konuştu.


SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ
Genel menajer Derya Yannier, 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk resmi karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatarak, "Sonrasında Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Ligi mücadelesi başlayacak. Yeni oyuncular ve yeni bir koç ekibimize katıldı. Son derece memnunuz ve hepsinin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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