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Rennes’te 4 sakat

Rennes'te takımın önemli isimlerinden Baptiste Santamaria, Kalimuendo, Omari ve Jeremy Doku sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ligue 1'de 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Fransız ekibi 6. sırada yer alıyor. Rennes sahasında bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Rennes’te 4 sakat
Rennes'te takımın önemli isimlerinden Baptiste Santamaria, Kalimuendo, Omari ve Jeremy Doku sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ligue 1'de 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Fransız ekibi 6. sırada yer alıyor. Rennes sahasında bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı.
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