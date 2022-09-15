Rennes’te 4 sakat

Rennes'te takımın önemli isimlerinden Baptiste Santamaria, Kalimuendo, Omari ve Jeremy Doku sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ligue 1'de 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Fransız ekibi 6. sırada yer alıyor. Rennes sahasında bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı.
Rennes'te takımın önemli isimlerinden Baptiste Santamaria, Kalimuendo, Omari ve Jeremy Doku sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Ligue 1'de 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Fransız ekibi 6. sırada yer alıyor. Rennes sahasında bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı.