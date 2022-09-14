Hakan Dinçay unutulmadı

Sarı-lacıvertlı kulüp eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı unutmadı. Kulüpten yapılan açıklamada "15 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, Voleybol şubemizin birçok başarısında önemli rol oynamış, Çubuklu sevdalısı Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Sarı-lacıvertlı kulüp eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı unutmadı. Kulüpten yapılan açıklamada "15 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, Voleybol şubemizin birçok başarısında önemli rol oynamış, Çubuklu sevdalısı Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.