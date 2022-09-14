Haberler Fenerbahçe Hakan Dinçay unutulmadı

Hakan Dinçay unutulmadı

Sarı-lacıvertlı kulüp eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı unutmadı. Kulüpten yapılan açıklamada "15 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, Voleybol şubemizin birçok başarısında önemli rol oynamış, Çubuklu sevdalısı Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Hakan Dinçay unutulmadı
Sarı-lacıvertlı kulüp eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı unutmadı. Kulüpten yapılan açıklamada "15 yıl boyunca Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, Voleybol şubemizin birçok başarısında önemli rol oynamış, Çubuklu sevdalısı Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Futbolu bıraktığını açıklamıştı! Arda Turan’ın yeni görevini duyurdular…
UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e ceza
Beşiktaş'ta 11 bilmecesi! İşte adaylar
Gomis'e sürpriz teklif! İşte yanıtı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan Rennes motivasyonu! İşte o sözler
Dünya yıldızı Ferdi! O listeye girdi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
MasterChef'te neler yaşandı?
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Balıkesir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yasemin Adar finale yükseldi Yasemin Adar finale yükseldi 06:13
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:29
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:27
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:59
Daha Eski
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:58
B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! 23:55
Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! 23:55
Club Brugge Porto'yu farklı geçti! Club Brugge Porto'yu farklı geçti! 23:54
Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! 23:54
Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! 23:54