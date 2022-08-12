İşlem tamam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko'yu eleyip play-off'a kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk engeli aştıklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "7 farklı oyuncu sahaya sürdük ve hepsi de istediğimizi karşıladı. Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü. Birincisi tur avantajını kaybetmemek, ikincisi de oynamayan oyunculara maç ritmi kazandırmak. Austria Wien'i de geçip, gruplara kalmak istiyoruz" diye konuştu.



ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK



Slovacko'nun teknik patronu Martin Svedik, Fenerbahçe ile aralarında önemli güç farkı olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İki maçta da elimizden geleni yaptık. En azından burada kazanmak isterdik ancak olmadı. Fenerbahçe önemli oyunculara sahip ve turu geçen taraf oldu. Onlara bundan sonraki etaplarda başarı diliyorum" diye konuştu.



NOVAK'A AİLE



Luan Peres'in yerine 65'te oyuna giren Filip Novak, "Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim çünkü yaşadığım yere 40 kilometre mesafede yer alıyor. Ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Buraya gelip Fenerbahçe'yi desteklediler. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Bir sonraki rakibimiz Avusturya Vien. Umarım o maçı da atlatıp gruplara kalırız." dedi.