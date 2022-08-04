SON DAKİKA - Fenerbahçe Maxi Gomez'i gündemine aldı!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer döneminde şu ana kadar 11 ismi renklerine bağlayarak kadrosunu bir hayli güçlendirdi.

Son olarak kaleye İrfan Can Eğribayat takviyesi yapan sarı-lacivertliler, forvet transferi için ise gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Fenerbahçe rotasını, İspanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'e çevirdi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Uruguaylı golcü için Valencia ile ilk teması kurarken, oyuncunun şartları soruldu.

25 yaşındaki forvet, geçen sezon forma giydiği 32 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.