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Theate’nin yerine Szalai

Attila Szalai için Bologna da devreye girdi. Corriere di Bologna, İtalyan ekibinin Rennes'e sattığı Theate'nin yerine Macar stoperi düşündüğünü yazdı. Monza ve Wolfsburg da Szalai için teklif yaptı. Wolfsburg'da teknik direktör Niko Kovac'ın Szalai'nin transferini beklediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Theate’nin yerine Szalai

Attila Szalai için Bologna da devreye girdi. Corriere di Bologna, İtalyan ekibinin Rennes'e sattığı Theate'nin yerine Macar stoperi düşündüğünü yazdı. Monza ve Wolfsburg da Szalai için teklif yaptı. Wolfsburg'da teknik direktör Niko Kovac'ın Szalai'nin transferini beklediği ifade ediliyor.

Bonservis bedeli olarak konuşulan rakamların ise 14 milyon euro civarında olduğu aktarıldı. Fenerbahçe, Szalai için Apollon Limassol'a 2.2 milyon euro ödemişti. 24 yaşındaki oyuncunun 2025'e kadar kontratı var.

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