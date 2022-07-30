TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ezgjan Alioski önerisi! Temsilcileri İstanbul'da

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye Ezgjan Alioski önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin, İstanbul'da olduğu ve sarı- lacivertli takımdan yanıt beklediği ifade edildi.

Makedon oyuncunun, Suudi ekibi Al Ahli ile bir yıl daha kontratı bulunuyor.



56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol+51 asist üretti...



Fenerbahçe'de Alioski dışında Felipe Jonatan, Welington, Pezzella ve Hamache de sol bek radarında yer alıyor.