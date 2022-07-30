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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ezgjan Alioski önerisi! Temsilcileri İstanbul'da

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sol bek arayışları son sürat devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'ya sürpriz bir öneri geldi. Makedon sol bek Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye teklif edildi. 30 yaşındaki ismin temsilcilerinin İstanbul’da olduğu belirtiliyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Ezgjan Alioski önerisi! Temsilcileri İstanbul'da

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye Ezgjan Alioski önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin, İstanbul'da olduğu ve sarı- lacivertli takımdan yanıt beklediği ifade edildi.

Makedon oyuncunun, Suudi ekibi Al Ahli ile bir yıl daha kontratı bulunuyor.

56 kez milli formayı giyen Alioski, kariyerinde Leeds United, FC Schaffhausen, FC Lugano, Al Ahli'de forma giydi; 345 maçta 52 gol+51 asist üretti...

Fenerbahçe'de Alioski dışında Felipe Jonatan, Welington, Pezzella ve Hamache de sol bek radarında yer alıyor.

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