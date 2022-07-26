Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kadro mühendisliği için dev bir operasyon yapılıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kadro mühendisliği için dev bir operasyon yapılıyor.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle bir bir yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu futbolcuların yerine takviyeler yapıyor.
Son olarak Kim Min-Jae'nin satışı için İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya varan yönetim, Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı.
Performansıyla dikkat çeken futbolculardan gelen bonservis bedelleriyle kasasını dolduran Kanarya, yüksek maaş alan isimlerin sözleşmelerinden çıkarak mali anlamda rahatlık oluşturuyor.
Yüksek maaşlı, düşük performanslı futbolcular yüzünden son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon stratejik hamlelerle bu futbolcularla yollarını ayırarak kulüp ekonomisini rayına sokmaya başladı.
Sarı lacivertlilerde sezon öncesi maaşları yüksek oyuncularla ilgili operasyonun startı geçtiğimiz yıl Mesut Özil'le aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile başladı.
Gerek yönetim gerek taraftarlarla arası açılan Ozan'ı Hull City'e satan F.Bahçe bu imzayla 1.3 milyon Euro yükten kurtulmuş oldu.
Ardından dünyaca ünlü Mesut ile vedalaşıldı. 1.5 sezonda beklenen performansı veremeyen Mesut Özil'le yollarını ayırarak kasadan yıllık 3 milyon Euro maaş daha çıkmasının önüne geçildi.
Yaşadığı sakatlık sonrası eski performansından uzaklaşan ve özel maçlarda Jesus'un gözüne girmeyi başaramayan Luiz Gustavo ile de vedalaşan Fenerbahçe böylece Sambacı'ya ödemek zorunda olduğu 3.5 milyon Euro'dan da kurtulmuş oldu.
Hürriyet'in haberine göre; Sadece bu 3 ismin ayrılığı kulüpte 7.8 milyon Euro'luk (142.7 milyon TL) rahatlama sağladı.
OPERASYON DEVAM EDECEK!
Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Ally Samatta, yönetimin kurtulma amacıyla masaya oturduğu diğer bir isim.
Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı golcü için Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 milyon Euro bonservis öderken oyuncu ile de 3.2 milyon Euro'luk sözleşme imzalanmıştı.
Samatta ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 sene daha Tanzanyalı futbolcuya bu parayı ödemek istemiyor.
Öte yandan kadroda düşünülmeyen Caulker (1 milyon 250 bin Euro), Meyer (750 bin Euro) ve Lemos'la (700 bin Euro) da ayrılık görüşmeleri yapılacak.
Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan bu futbolculara uygun talipler çıkması halinde satışa izin verilecek.