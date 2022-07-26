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Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Son dakika spor haberi: Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, kadro kalitesini artırmak için çalışmalarına devam ederken diğer yandan mali anlamda rahatlığa kavuşmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak kasa rahatlığı sağlıyor. Son olarak Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferiyle kasasını dolduran Kanarya'dan 142 milyon liralık bir hamle geldi. Operasyonu sürdüren yönetim, Portekizli çalıştırıcının gelecek planları arasında yer almayan 4 futbolcuya daha veda etmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de dev operasyonun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 18:15
Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kadro mühendisliği için dev bir operasyon yapılıyor.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Kadroda düşünülmeyen isimlerle bir bir yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu futbolcuların yerine takviyeler yapıyor.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Son olarak Kim Min-Jae'nin satışı için İtalyan ekibi Napoli ile anlaşmaya varan yönetim, Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Performansıyla dikkat çeken futbolculardan gelen bonservis bedelleriyle kasasını dolduran Kanarya, yüksek maaş alan isimlerin sözleşmelerinden çıkarak mali anlamda rahatlık oluşturuyor.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Yüksek maaşlı, düşük performanslı futbolcular yüzünden son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon stratejik hamlelerle bu futbolcularla yollarını ayırarak kulüp ekonomisini rayına sokmaya başladı.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Sarı lacivertlilerde sezon öncesi maaşları yüksek oyuncularla ilgili operasyonun startı geçtiğimiz yıl Mesut Özil'le aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile başladı.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Gerek yönetim gerek taraftarlarla arası açılan Ozan'ı Hull City'e satan F.Bahçe bu imzayla 1.3 milyon Euro yükten kurtulmuş oldu.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Ardından dünyaca ünlü Mesut ile vedalaşıldı. 1.5 sezonda beklenen performansı veremeyen Mesut Özil'le yollarını ayırarak kasadan yıllık 3 milyon Euro maaş daha çıkmasının önüne geçildi.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Yaşadığı sakatlık sonrası eski performansından uzaklaşan ve özel maçlarda Jesus'un gözüne girmeyi başaramayan Luiz Gustavo ile de vedalaşan Fenerbahçe böylece Sambacı'ya ödemek zorunda olduğu 3.5 milyon Euro'dan da kurtulmuş oldu.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Hürriyet'in haberine göre; Sadece bu 3 ismin ayrılığı kulüpte 7.8 milyon Euro'luk (142.7 milyon TL) rahatlama sağladı.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

OPERASYON DEVAM EDECEK!
Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Ally Samatta, yönetimin kurtulma amacıyla masaya oturduğu diğer bir isim.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı golcü için Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 milyon Euro bonservis öderken oyuncu ile de 3.2 milyon Euro'luk sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Samatta ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 sene daha Tanzanyalı futbolcuya bu parayı ödemek istemiyor.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Caulker (1 milyon 250 bin Euro), Meyer (750 bin Euro) ve Lemos'la (700 bin Euro) da ayrılık görüşmeleri yapılacak.

Fenerbahçe'den 142 milyonluk dev hamle!

Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan bu futbolculara uygun talipler çıkması halinde satışa izin verilecek.

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