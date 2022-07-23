Beceren geldi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Özkan Beceren getirildi. Kariyerinin son 8 yılını Konak Belediye Spor'da geçiren Özkan Beceren, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. Yönetim, yeni sezon kadro planlaması ve transferlerin Beceren'in bilgisi dahilinde yapıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Özkan Beceren getirildi. Kariyerinin son 8 yılını Konak Belediye Spor'da geçiren Özkan Beceren, bu süreçte 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. Yönetim, yeni sezon kadro planlaması ve transferlerin Beceren'in bilgisi dahilinde yapıldığını açıkladı.