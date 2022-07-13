SON DAKİKA | Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Tiago Çukur'u transfer ettiğini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
Ailemize hoş geldin Tiago Çukur! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/7iR1lsmbKI