SON DAKİKA | Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Tiago Çukur'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.



Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.