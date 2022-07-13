Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA | Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de!

SON DAKİKA | Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Tiago Çukur'u transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 23:38
SON DAKİKA | Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Tiago Çukur'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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