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Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Basketbol Lig'nde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hedefi Turkish Airlines Euroleague'de iddialı bir kadro kurmak... Dimitris Itoudis'in kadro planlaması kapsamında çalışan yönetim tecrübeli oyun kurucusu Nando de Colo ile devam etmek kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 19:14 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 19:19
ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hedefi Turkish Airlines Euroleague'de iddialı bir kadro kurmak... Dimitris Itoudis'in kadro planlaması kapsamında çalışan yönetim tecrübeli oyun kurucusu Nando de Colo ile devam etmek kararı aldı.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

İsrail medyası Walla Sport'un haberine göre Nando De Colo'nun (1.96 m, 35 yaşında) Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamasının an meselesi olduğunu yazdı.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

4 sezondur Türkiye'de forma giyen Fransız Guard ile devam etme kararı alan yönetim oyuncuya yeni sözleşme önerecek.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Yapılan transferlerin yanı sıra iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor...

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Eski öğrencisi takımdan ayrılmasını istemeyen Dimitris Itoudis yönetime Nando de Colo için olumru yönde rapor bildirdi.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Dimitris Itoudis eski öğrencisi Nando De Colo üzerine kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Vesseyl'in takımdan ayrılmasının ardından gözler Nando de Colo'nun geleceğini çevrilmişti.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Türkiye Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olan oyun kurucu geçen sezon Euroleague'de sarı lacivertli forma ile 11.9 sayı, 2.2 ribaunt, 3.8 asist performansı sergiledi.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, 6 sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Jan Vesely ile yollarını açıkladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

NANDO DE COLO KIMDIR?

Nando de Colo (d. 23 Haziran 1987, Pas-de-Calais, Fransa), Süper Lig ekibi

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Fenerbahçe takımında forma giyen Fransız profesyonel basketbolcudur.

Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

1.96 boyunda 91 kg ağırlığında yer alan de Colo Şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.

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