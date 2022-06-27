Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hedefi Turkish Airlines Euroleague'de iddialı bir kadro kurmak... Dimitris Itoudis'in kadro planlaması kapsamında çalışan yönetim tecrübeli oyun kurucusu Nando de Colo ile devam etmek kararı aldı.