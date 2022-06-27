Fenerbahçe Beko'dan flaş Nando de Colo kararı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hedefi Turkish Airlines Euroleague'de iddialı bir kadro kurmak... Dimitris Itoudis'in kadro planlaması kapsamında çalışan yönetim tecrübeli oyun kurucusu Nando de Colo ile devam etmek kararı aldı.
İsrail medyası Walla Sport'un haberine göre Nando De Colo'nun (1.96 m, 35 yaşında) Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamasının an meselesi olduğunu yazdı.
4 sezondur Türkiye'de forma giyen Fransız Guard ile devam etme kararı alan yönetim oyuncuya yeni sözleşme önerecek.