Jesus'lu Fenerbahçe sezonu sezonu açtı

Yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında FC Shkupi'yle karşı karşıya geldi. Sarı- lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki mücadeleye; Ertuğrul, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Osayi, Gustavo, Crespo, Bruma, İrfan Can, Lincoln ve Berisha ilk 11'iyle başladı. Makedonya ekibi 13. dakikada Adetunji Sunday'le öne geçti: 0-1. 16'da ise Berisha'nın indirdiği topu şık bir şutla ağlara yollayan Lincoln, eşitliği sağlayan isim oldu: 1-1.



SIRADAKİ RAKİP TIRANA

Shkupi ikinci yarıya da golle başladı. Adetunji Sunday, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2. Mücadeleye başlayan ilk 11 ise tamamen değişti. Fenerbahçe, birçok fırsattan yararlanamadı. 83'te Muhammed Gümüşkaya, maçın skorunu belirledi: 2-2. Kanarya, ikinci hazırlık maçında 25 Haziran'da Tirana'yla karşılaşacak. Avusturya'da kampa girmesi beklenen Fenerbahçe, 2 Temmuz'da Partizan'la mücadele edecek.



LINCOLN'DEN SİFTAH

Yeni transfer Lincoln, F.Bahçe formasıyla ilk maçında golünü attı. 16. dakikada Osayi Samuel'in yaptığı ortada Berisha topu indirdi. Ceza alanı içinde sol ayağıyla etkili bir vuruş yapan Brezilyalı oyuncu, nefis golle eşitliği sağladı. Pasları ve takım arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Lincoln ikinci yarıda oyundan çıktı.



BERISHA FIRTINASI

Fenerbahçe'de geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Berisha, Shkupi karşısında dikkat çekti. Asist yapan Alman forvet, frikikte gönderdiği füzede ise direğe takıldı. Fizik olarak güçlenmiş olduğu gözlenen Berisha, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı. 24 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 33 maçta 7 gol atmıştı.