FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.
Hücum hattını Bruma ve Lincoln Henrique ile zenginleştiren Kanarya, stoper bölgesini Abdülkerim Bardakcı güçlendirmeye hazırlanıyor.
Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki savunmacının transferi konusunda kulübüyle el sıkışıldı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Abdülkerim Bardakcı'nın yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Ayağını gazdan çekmeyecek olan Fenerbahçe'de gözler ön libero takviyesine çevrilmiş durumda.
Jorge Jesus ile birlikte yeni bir sistem ve yapılanmaya girecek olan sarı-lacivertlilerde kesici ve derinlik verecek bir ön liberonun takımdaki varlığı büyük önem taşıyor.
Carvalho'dan istenen geri dönüşü alamayan Kanarya, arayışlarına son sürat devam ediyor.
Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Jorge Jesus'un Flamengo'da birlikte çalıştığı Willian Arao'yu kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
JESUS'TAN TRANSFER SÖZLERİ!
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, Willian Arao iddialarına ilişkin, Jorge Jesus ile arasında geçen konuşmayı aktardı.
FLAMENGO'DAN HİÇBİR OYUNCU GÜNDEMDE YOK!
Söz konusu haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hiçbir Flamengo oyuncusuyla sözleşme imzalamaya çalışmayacağını söyledi.
Ancak Flamengo oyuncu satışı konusunda istekli olursa görüşmeler yapılabilir.
Fenerbahçe yönetimi, Willian Arao veya herhangi bir Flamengolu oyuncu için bir pazarlık içinde bulunmuyor.
Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek olan Arao, Brezilya Serie A'da takımına 13 maçta 2 gollük katkı verdi.
Arao, Brezilya Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev aldı.