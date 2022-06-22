Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Son dakika spor haberi: Ön libero mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Real Betis'in yıldızı Carvalho'dan şimdiye kadar olumlu bir geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, rotayı diğer adaylara çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket eden Fenerbahçe için gündem yaratan bir iddia gündeme gelmişti. Brezilyalı ön libero Willian Arao'nun transferi konusunda resmi temasların başladığı öne sürülmüştü. Arao iddiaları sonrası Jorge Jesus'un transferle ilgili olay yaratan sözleri ortaya çıktı. İşte o açıklamalar ve transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 18:54
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Hücum hattını Bruma ve Lincoln Henrique ile zenginleştiren Kanarya, stoper bölgesini Abdülkerim Bardakcı güçlendirmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki savunmacının transferi konusunda kulübüyle el sıkışıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Abdülkerim Bardakcı'nın yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Ayağını gazdan çekmeyecek olan Fenerbahçe'de gözler ön libero takviyesine çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Jorge Jesus ile birlikte yeni bir sistem ve yapılanmaya girecek olan sarı-lacivertlilerde kesici ve derinlik verecek bir ön liberonun takımdaki varlığı büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Carvalho'dan istenen geri dönüşü alamayan Kanarya, arayışlarına son sürat devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Jorge Jesus'un Flamengo'da birlikte çalıştığı Willian Arao'yu kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

JESUS'TAN TRANSFER SÖZLERİ!
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, Willian Arao iddialarına ilişkin, Jorge Jesus ile arasında geçen konuşmayı aktardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

FLAMENGO'DAN HİÇBİR OYUNCU GÜNDEMDE YOK!
Söz konusu haberde; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hiçbir Flamengo oyuncusuyla sözleşme imzalamaya çalışmayacağını söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Ancak Flamengo oyuncu satışı konusunda istekli olursa görüşmeler yapılabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Fenerbahçe yönetimi, Willian Arao veya herhangi bir Flamengolu oyuncu için bir pazarlık içinde bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Willian Arao...

Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek olan Arao, Brezilya Serie A'da takımına 13 maçta 2 gollük katkı verdi.

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