FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçabilir.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçabilir.
Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
Dakika başına gol ve asist ortalamasında çok iyi bir ortalama tutturan Arda Güler, kalitesini kısa sürede göstermeyi başardı.
Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek olan futbolcu oldu.
Genç ismi 4 milyon euro bedelle Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.
Sezonun son bölümünde hafif bir sakatlık geçiren Arda Güler, tedavi sürecinin ardından çabuk toparladı.
Sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarını aksatmayan genç yıldız, sağlık kontrollerindeki fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Transferde Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Arda Güler'i takımda tutmak Fenerbahçe için kolay olmayacak.
Birçok takımın takibinde olan 17 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
MESUT ÖZİL'E SORDULAR!
Bu sezon kendini gösteren Arda Güler için Mesut Özil'le görüştüler.
17 yaşındaki genç yıldız için başta Arsenal olmak üzere birçok kulüp Türkiye'ye gelmişti.
ARSENAL TEKLİF HAZIRLIĞINDA!
Akşam'ın haberine göre; İngiliz devi Arda Güler için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe genç yıldız adayı Arda Güler için bonservis beklentisini çok yüksek tutuyor.
REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ!
Mesut Özil'in de olumlu sözler sarf ettiği Arda Güler için sarı- lacivertliler 25 milyon sterlin bonservis bekliyor.
Arsenal'in bu bonservis bedelini ödemeyi göze alabileceği ifade edildi.
Topçular, Arda Güler'i transfer ederek kadrosuna katma konusunda ısrarcı.
Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Türkiye U17'de 10 maçta sahaya çıkan Arda Güler 4 gol kaydetti.
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Arda Güler, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.