Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa yolunda... Performansıyla göz dolduran ve birçok takımın transfer listesine giren 17 yaşındaki futbolcu için dünya devi harekete geçti. Transfer için Mesut Özil'den bilgi alındığı ve deneyimli oyuncunun Arda Güler hakkında olumlu bir referans olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedeli beklediği Arda için teklif hazırlığında olan dünya devinin gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 12:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yuvadan uçabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran 17 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Dakika başına gol ve asist ortalamasında çok iyi bir ortalama tutturan Arda Güler, kalitesini kısa sürede göstermeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek olan futbolcu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Genç ismi 4 milyon euro bedelle Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Sezonun son bölümünde hafif bir sakatlık geçiren Arda Güler, tedavi sürecinin ardından çabuk toparladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarını aksatmayan genç yıldız, sağlık kontrollerindeki fit görüntüsüyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Transferde Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Arda Güler'i takımda tutmak Fenerbahçe için kolay olmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Birçok takımın takibinde olan 17 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

MESUT ÖZİL'E SORDULAR!
Bu sezon kendini gösteren Arda Güler için Mesut Özil'le görüştüler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

17 yaşındaki genç yıldız için başta Arsenal olmak üzere birçok kulüp Türkiye'ye gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

ARSENAL TEKLİF HAZIRLIĞINDA!
Akşam'ın haberine göre; İngiliz devi Arda Güler için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Fenerbahçe genç yıldız adayı Arda Güler için bonservis beklentisini çok yüksek tutuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ!
Mesut Özil'in de olumlu sözler sarf ettiği Arda Güler için sarı- lacivertliler 25 milyon sterlin bonservis bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Arsenal'in bu bonservis bedelini ödemeyi göze alabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Topçular, Arda Güler'i transfer ederek kadrosuna katma konusunda ısrarcı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Türkiye U17'de 10 maçta sahaya çıkan Arda Güler 4 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Arda Güler, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2021 yılında A Takım'a yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mesut Özil aracı oldu! Arda Güler rekor bedelle dünya devine

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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