Lincoln çok yakın

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un önerdiği Lincoln Henrique'yi kısa süre içinde duyurmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki 10 numara için Santa Clara'ya kiralama ve satın almalı iki farklı teklif sunuldu. Ödeme planı üzerine görüşmeler devam ediyor. Transferin 3.5 ile 5 milyon euro arasında bir rakama gerçekleşmesi bekleniyor. 10 numara, merkez orta saha ve kanat olarak oynayabilen Lincoln, Santa Clara formasıyla ligde bu sezon 32 maçta 5 gol+7 asistlik performans sergiledi. Solak oyuncu, 2017- 18 sezonunda kiralık olarak yarım sezon formasını giydiği Rize'de 20 karşılaşmada 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirmişti...