Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a duygusal veda

Jesus'un gelişiyle birlikte İsmail Kartal dönemi de kapanmış oldu. Zor şartlarda aldığı Fenerbahçe'yi 2. sıraya taşıyan ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldıran usta çalıştırıcıya dün 'klas' bir veda töreni düzenlendi. Başkan Ali Koç "İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi bir değeri var. Zor dönemde gelip camiamıza nefes aldırdı. Umut verdi, tribünleri mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Belki de çok uzun zaman geçmeden tekrar bu camia ile yolu kesişecek. O Türk futbolunu pırıl pırıl yüzü" diye konuştu.



Başkan Ali Koç neler söyledi:

Geldiğim günden beri bu çılgın hocayı takımın başına getirmek istiyordum. Jorge Jesus kolay bir adam da değil. Dünyanın en iyi 10 hocası arasında gösterilmek önemli. Jorge Jesus ile atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. ** En büyük hayalim örnek bir akademi bırakmak. Kadın futboldan, A Takıma kadar bir tesis, sportif eser yaratmak istiyoruz. ** Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef yüzde 100'ün üzerinde olacak. Hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. ** Manidar olan nedir biliyor musunuz? Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin üniversite kuracağım diyerek yola çıkıp kulübe 1 kuruş para ayırmamasıdır, 1 kuruş! Benim bu kulüpten 1 kuruş alacağım yoktur. Eğer ileride 'kulübün bana borcu var' dersem beni ihraç edin.