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Kaptanlık büyük gurur

Giresunspor'un forveti Umut Nayir, Çift Forvet adında bir podcast yayınına başladı. İlk konuğu Altay Bayındır oldu. Genç eldiven "Kalecilik liderlik demektir. Fenerbahçe'de kaptan olmak büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kaptanlık büyük gurur
Giresunspor'un forveti Umut Nayir, Çift Forvet adında bir podcast yayınına başladı. İlk konuğu Altay Bayındır oldu. Genç eldiven "Kalecilik liderlik demektir. Fenerbahçe'de kaptan olmak büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk" dedi. 24 yaşındaki kaleci "Avrupa'da oyuncu iyi bir şey yapınca rakipler bile alkışlıyor. Bizde herkes hatanı bekliyor" ifadelerini kullandı. Maç içinde en sinir bozucu durumun yan toplanda rakip forvetin önüne geçmesi olduğunu söyledi.
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