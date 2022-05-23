Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV ekranlarında çıktığı programda teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Koç, "2 adayımız var. Birincisi İsmail Kartal, diğeri Jorge Jesus. Kararımızı pazartesi açıklayacağız." dedi.

İşte Ali Koç o açıklamaları;

"İsmail Kartal para konuşmadan geldi. Önümüzdeki sezon için üst düzey bir hoca aradığımızı, adaylardan birinin Joachim Löw olacağını söyledik. Araları çok iyidir. Açık açık her şeyi masaya koyduk. Arkadan dolanmayız. İsmail Hoca, bir saniye bile kırılmadı. Bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail hoca. Biri de Jorge Jesus. Pazartesiye kadar ne yaptığımızı açıklayacağız."