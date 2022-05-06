Haberler Fenerbahçe VakıfBank 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

VakıfBank 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabı üçüncü maçında kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler seride 2-1 öne geçti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 23:00
VakıfBank 1-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabı üçüncü maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak ve Guimaraes'ın atakları, Kübra ve Zehra'nın smaçları ile ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette etkili smaç servisler kullanana Fenerbahçe Opet, seti 26-24 kazanarak eşitliği sağladı.

Karşılıklı ataklarla başlayan üçüncü sette Vargas ile üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, seti 25-17 kazanarak öne geçti.

Final setinde de Vargas önderliğinde sayılar bulan Fenerbahçe Opet, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 4. maçı 9 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

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