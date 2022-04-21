Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

JESUS DA GÜÇLÜ BİR ADAY

Başkan Ali Koç'un ön plana aldığı isimlerden biri de bir Benfica efsanesi olan Jorge Jesus. Koç, çıktığı hoca seferinde 67 yaşındaki çalıştırıcı ile de sıkı temas halinde.

Portekizli çalıştırıcı kendisi ve ekibi için 7 milyon euro'luk bir bütçe istedi. Joachim Löw kadar olmasa da kariyerini ortaya koyacak olan Jesus da ciddi bir bütçe talep ediyor.