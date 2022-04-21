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Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe, gelecek sezon takımı teslim edeceği teknik direktörünü arıyor... Joachim Löw ile 4, Jorge Jesus'la ise 1.5 aydır görüşme halinde olan Başkan Ali Koç, henüz hiçbir isimle anlaşma sağlayamadı. Temasların uzamasının sebebi ise bütçe konusunda uzlaşı olmaması... İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Kanarya, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi biletini kovalarken başkan Ali Koç'un ana gündemi ise uzun zamandır takımı teslim edeceği yeni teknik direktörün kim olacağı.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı önceliği takımın eski hocalarından Joachim Löw'e vermişti. Alman çalıştırıcı ile pazarlıkların neredeyse 4 ayı bulması camiayı şaşırtmıştı.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Löw, kariyerinin bu aşamasında Fenerbahçe'ye sıcak bakarken ekibi ve yeni kurulacak kadro için istediği 35 milyon euro'luk astronomik bütçe anlaşmanın önünü tıkıyor.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

JESUS DA GÜÇLÜ BİR ADAY
Başkan Ali Koç'un ön plana aldığı isimlerden biri de bir Benfica efsanesi olan Jorge Jesus. Koç, çıktığı hoca seferinde 67 yaşındaki çalıştırıcı ile de sıkı temas halinde.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Portekizli çalıştırıcı kendisi ve ekibi için 7 milyon euro'luk bir bütçe istedi. Joachim Löw kadar olmasa da kariyerini ortaya koyacak olan Jesus da ciddi bir bütçe talep ediyor.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Kanarya'nın Atalanta'dan ayrılacak olan Gian Piero Gasperini'yi de gündemine aldığı kaydedildi. Ancak revaçta olan İtalyan hocanın rotası İspanya veya İngiltere gibi görünüyor.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

KARTAL BEKLEMEDE
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç takımı 'marka' bir yabancı antrenöre teslim etmeyi düşünürken, İsmail Kartal'dan inanılmaz bir çıkış geldi. Her maç protesto seslerinin yükseldiği Kadıköy'ü huzurlu bir yer haline geçiren usta hoca da yönetimden haber bekliyor.

Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

"İkinci adam olmam, ben teknik direktörüm" diyerek tavrını net şekilde ortaya koyan Kartal, Fenerbahçe'nin tek yerli opsiyonu olarak duruyor.

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