Fenerbahçe'de hoca turu! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Kanarya, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi biletini kovalarken başkan Ali Koç'un ana gündemi ise uzun zamandır takımı teslim edeceği yeni teknik direktörün kim olacağı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı önceliği takımın eski hocalarından Joachim Löw'e vermişti. Alman çalıştırıcı ile pazarlıkların neredeyse 4 ayı bulması camiayı şaşırtmıştı.
Löw, kariyerinin bu aşamasında Fenerbahçe'ye sıcak bakarken ekibi ve yeni kurulacak kadro için istediği 35 milyon euro'luk astronomik bütçe anlaşmanın önünü tıkıyor.