Fenerbahçe Safiport'un yeni başantrenörü Marina Maljkovic oldu!

Victor Lapena ile yollarını ayıran Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımız, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varmıştır.



2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır.



Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.