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Fenerbahçe Safiport'un yeni başantrenörü Marina Maljkovic oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Victor Lapena ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Yapılan anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:13
Fenerbahçe Safiport'un yeni başantrenörü Marina Maljkovic oldu!

Victor Lapena ile yollarını ayıran Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımız, Başantrenörlük görevi için Sırp antrenör Marina Maljkovic ile anlaşmaya varmıştır.

2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır.

Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

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