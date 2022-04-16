Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Göztepe maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerabahçe ile Göztepe kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Fenerbahçe zirve takibini sürdürebilmek için, Göztepe ise ligde kalabilmek için mücadele verecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:00
FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 🔥 | Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Üst sıralarda ve düşme hattında çekişme sürerken, haftanın en önemli müsabakalarından biri olan Fenerbahçe - Göztepe maçı merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, Rossi, Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tjanic, Di Santo

👉 TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

👉 FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

👉 GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

👉 KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!

Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum! "Penaltı pozisyonunda..."
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte Avrupa ve Anadolu Yakası alternatif güzergahlar
Antalyaspor seriye bağladı!
ManU Norwich'i Ronaldo ile yıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal: Şu an güzel bir noktadayız
Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta?
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan kimdir?
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool FA Cup'ta finalde! Liverpool FA Cup'ta finalde! 19:24
Kartal: Şu an güzel bir noktadayız Kartal: Şu an güzel bir noktadayız 19:15
Arsenal galibiyeti unuttu! Arsenal galibiyeti unuttu! 19:02
ManU Norwich'i Ronaldo ile yıktı! ManU Norwich'i Ronaldo ile yıktı! 18:55
Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! 18:24
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 18:12
Daha Eski
Kocaelispor'dan altın değerinde 3 puan! Kocaelispor'dan altın değerinde 3 puan! 18:11
Altınordu tek golle kazandı! Altınordu tek golle kazandı! 18:08
Başakşehir'e Altay engeli! Başakşehir'e Altay engeli! 17:57
Antalyaspor seriye bağladı! Antalyaspor seriye bağladı! 17:56
Rıza Çalımbay: “Alınan 1 puan gayet iyi” Rıza Çalımbay: “Alınan 1 puan gayet iyi” 17:17
Elche evinde farklı kazandı Elche evinde farklı kazandı 17:12