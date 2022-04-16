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Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izle | FB maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerabahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor. Fenerbahçe zirve takibini sürdürebilmek için, Göztepe ise ligde kalabilmek için mücadele veriyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:29
Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izle | FB maçı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Üst sıralarda ve düşme hattında çekişme sürerken, haftanın en önemli müsabakalarından biri Fenerbahçe - Göztepe arasında oynanıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.

👉 FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'dan itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo

👉 TEK EKSİK İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

👉 FENERBAHÇE'DE 6 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

👉 GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

👉 KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERECEK!

Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

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