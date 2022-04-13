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FENERBAHÇE HABERİ - Miha Zajc'tan Galatasaray derbisi yorumu! "Atmosfer harikaydı"

Spor haberi... Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miha Zajc Sarı-Lacivertliler'in gerçekleştireceği antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Slovak oyuncunun o sözleri... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:37 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 18:05
FENERBAHÇE HABERİ - Miha Zajc'tan Galatasaray derbisi yorumu! "Atmosfer harikaydı"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Slovak oyuncu Miha Zajc, yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zajc'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Harika bir hafta sonunu geride bıraktık. İyi oynadık ve hak ettiğimiz bir sonuç elde ettik. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız, umarım bu maçta da Galatasaray derbisindeki performansımızı gösteririz.

Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Benim için de takım iyi olunca oynaması daha kolay oluyor. Takıma gol anlamında çok fazla katkı sağladım.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Derbideki atmosfer bir harikaydı. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca bizi destekledi, bu da sahadaki biz futbolcuları daha da motive etti. Galibiyeti getiren gollerden birini atmakta benim için mutluluktu. O akşam harika duygular yaşadım.

Crespo harika bir oyuncu. Uyumlu bir şekilde oynuyoruz şu anda. Tüm takım arkadaşlarımızın kendini sahada iyi hissetmesi çok önemli. Crespo ile oynamak harika bir his, keza diğer takım arkadaşlarımla da.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Şu an itibarıyla burada olmaktan dolayı mutluyum. Kişisel olarak sahaya odaklanmış durumdayım, kendimi gün gün maç maç geliştirmeye çalışan bir insanım. Şu an da sözleşme konusunda konuşmak istemiyorum.

Galatasaray maçında attığım gol sıra dışı ve değerliydi. Hep beraber gol attığım ve maçı kazandığımız için çok mutluyum.

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

İsmail hoca ile takımda atmosfer değişti. Herkes kendini burada evinde hissediyor. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, en önemli anahtarlardan biri bu bence. Antrenmanda ve sahada işimizi yaparken rahatız. Maç içinde oynadığımız oyundan keyif alıyoruz.

Taraftarlarımızın desteği muazzamdı. Umarım ilerleyen haftalarda da desteklerini sürdürürler. Biz her zaman önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Amacımız tüm maçları kazanmak, ondan sonra neler olacağını göreceğiz.

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