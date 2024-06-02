LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 MEB LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

LGS SORU VE CEVAPLARI | Milli eğitim Bakanlığı'nın hazırlandığı ve 1 milyondan fazla öğrencinin, önümüzdeki 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirlemek için girdikleri LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından sonuçlar ve tercih zamanı için nefesler tutulurken sınavdan çıkan adaylar, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2024 LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden ilan edilecek. Geçen sene 4 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavı soru ve cevapları aynı gün yayımlanmıştı. 2024 yılı takvim bilgileri baz alındığında, bu sene de LGS soru ve cevap anahtarının 2 Haziran'da yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Geçtğimiz sene yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanırken bu yıl da tercihlerin sona ermesinden sonraki hafta yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.