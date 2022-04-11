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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sarı-lacivertli ekibin derbi galibiyeti dünya basınında da yer buldu. İşte o manşetlerden bazıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:35
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

Sarı-lacivertlilerin bu kritik galibiyeti, başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da yankı uyandırdı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

İşte derbi sonrası atılan o manşetlerden bazıları...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

SO FOOT (FRANSA)

"Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ın elini kolunu bağladı"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

TUTTO MERCATO (İTALYA)

"Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Zajc ve Serdar Dursun'un golleri belirleyici oldu"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun ilk 11'de olduğu derbiyi kazandı"

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