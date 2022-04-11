Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin bu kritik galibiyeti, başta Avrupa olmak üzere dünya basınında da yankı uyandırdı.
İşte derbi sonrası atılan o manşetlerden bazıları...
SO FOOT (FRANSA)
"Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ın elini kolunu bağladı"
TUTTO MERCATO (İTALYA)
"Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Zajc ve Serdar Dursun'un golleri belirleyici oldu"
A BOLA (PORTEKİZ)
"Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun ilk 11'de olduğu derbiyi kazandı"
BENDITO FUTBOL (EKVADOR)
"Fenerbahçe derbiyi Enner Valencia olmadan kazandı"