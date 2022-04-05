FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da Marcelo heyecanı!
Fenerbahçe transfer haberleri: Ali Koç’un ‘süper yıldız’ getireceği konuşuluyor. Marcelo için Marca da, ‘Real’den ayrılacak’ dedi. F.Bahçe’nin rakipleri Miami ve Brezilya ekipleri. F.Bahçe'nin Roberto Carlos'ta olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyeceği Marcelo'ya yüksek rakamlı sözleşme teklif ederek renklerine katmaya çalıştığı ifade edildi.
Başkan Ali Koç'un 'Süper bir yıldız' transfer edeceği iddiası heyecan yarattı. İspanyol basını, F.Bahçe'nin Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'ya teklif yaptığını duyurmuştu... Marca da Brezilyalı sol bekin Madrid'deki 15 buçuk yıllık kariyerini bu yaz sona erdirmesinin beklendiğini yazdı. 33 yaşındaki oyuncu ile F.Bahçe dışında birkaç Brezilya kulübünün ilgilendiği, MLS'den Inter Miami ile de bağlantıda olduğu bildirildi. F.Bahçe'nin Roberto Carlos'ta olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyeceği Marcelo'ya yüksek rakamlı sözleşme teklif ederek renklerine katmaya çalıştığı ifade edildi.