Nihan Su'dan Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Bizi fazlasıyla üzdü

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynadıkları müsabakada yaşanan gerginlik nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Su, "Yaşanan olaylardan dolayı son derece üzgün olduğumuzu söyleyebilirim. Gerçekten hiçbirimizin istemediği görüntülerdi. Kadınların futbol oynadığı sahada böyle bir durumla karşılaşmak bizi fazlasıyla üzdü." ifadelerini kullandı.

Müsabakada ikinci golü bulduktan sonra sarı-lacivertli futbolcunun taç atışı esnasında rakip takım oyuncusu tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ve ardından gerginliğin başladığını belirten Nihan Su, şunları kaydetti:

"Tabii o görüntülerin anlık yaşanması bizim de orada müdahale etmemizi gerektirdi. Bu arada biz her iki tarafı da sakinleştirmeye çalışırken tribüne gelen taraftarlar da ellerindeki tuğlaları ve sopaları hem oyuncularımızın hem de bizim üzerimize atmaya başladılar. Orada gerçekten çok kötü ve istenmediğimiz bir pozisyonda kaldık. Çok fazla küfür yedik. Bizim tarafımızdan hiçbir şekilde kötü bir söylem olmadı. Kadınlarımız güvenli ortamlarda futbol oynamalı. Oyuncularımız psikolojik olarak bu durumdan çok etkilendiler. Biraz daha soğukkanlı kalıp oyuncuların psikolojilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Maalesef oyuncularımızda darp ve teknik ekibimizdeki hocalarımıza isabet eden maddeler var. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bizlerle temas halinde. Takımımızın motivasyonunu artırmaya ve yaşadığımız bu durumu çözmeye çalışıyorlar. Hiçbir şekilde istemediğimiz bir durumun içinde olduğum için herkesten özür diliyorum."