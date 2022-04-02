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Amed Sportif- Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! İşte o görüntüler

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalanan Amed Sportif - Fenerbahçe maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Ev sahibi ekip, 2-1 geriye düştükten sonra Fenerbahçeli oyuncular ve yedek kulübesine saldırınca, tribünlerden yabancı madde yağdı, yaralananlar oldu. İşte o görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 15:44
Amed Sportif- Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! İşte o görüntüler

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada öne geçmesinin ardından sahada olaylar çıktı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı sırasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu. Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu. Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

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