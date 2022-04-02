FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! İşte o görüntüler...

Kadın Süper Ligi A Grubu maçında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif'in konuğu oldu. Zorlu mücadele sarı lacivertli takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın 102. dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya kadar ilerledi. Saha içinde yaşanan olaylar kulübelere de yansıdı. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler de yağdı. Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)