Kayserispor - Fenerbahçe: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Miha Zajc, Rossi, İrfan Can ve Arda Güler kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 56'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise ligin 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, Kayseri'ye getirilmedi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde bir önceki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Mesut Özil ile Attila Szalai'nin yerine Kayserispor karşısında Mert Hakan Yandaş ve Novak'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare ve Atilla Szalai görev belkedi.