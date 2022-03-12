Yıldırım’dan ‘rekor’ talep

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, 777 milyon 741 bin liralık 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu. 3 Temmuz 2011'deki 'şike' operasyonunda tutuklanan 3 isim, Yargıtay kararıyla beraat etmişti. Mosturoğlu, tazminatı Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, 777 milyon 741 bin liralık 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu. 3 Temmuz 2011'deki 'şike' operasyonunda tutuklanan 3 isim, Yargıtay kararıyla beraat etmişti. Mosturoğlu, tazminatı Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı.