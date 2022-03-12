Haberler Fenerbahçe Yıldırım’dan ‘rekor’ talep

Yıldırım’dan ‘rekor’ talep

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, 777 milyon 741 bin liralık 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu. 3 Temmuz 2011'deki 'şike' operasyonunda tutuklanan 3 isim, Yargıtay kararıyla beraat etmişti. Mosturoğlu, tazminatı Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Yıldırım’dan ‘rekor’ talep
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, 777 milyon 741 bin liralık 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu. 3 Temmuz 2011'deki 'şike' operasyonunda tutuklanan 3 isim, Yargıtay kararıyla beraat etmişti. Mosturoğlu, tazminatı Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı.
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