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Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? İddialara yanıt geldi!

ÖZEL HABER | Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Ernesto Sosa'nın ayrılacağına dair sosyal medyadan yapılan spekülasyonlara yanıt geldi. Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek yıldız futbolcunun, maaşının yarısını alması halinde Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia edilmişti. Sosa'ya yakın kaynaklar, bu gelişmeyi yalanladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 13:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? İddialara yanıt geldi!

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın, sarı lacivertlilerden ayrılacağına dair iddialar sosyal medyada yayılırken, konuya ilişkin cevap geldi.

Sosa'nın, maaşının yarısını alması halinde Fenerbahçe'den ayrılabileceği dış basın kaynaklı haber olarak geçilirken, Sosa'nın yakın çevresi konuştu.

SEZON SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE
Jose Sosa'ya yakın kaynaklar, oyuncularının sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını dile getirirken, Arjantin'den veya Türkiye'den herhangi bir teklifin olmadığını ifade etti.

Sosa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkarken 2 asist üretmişti.

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