Jose Sosa Fenerbahçe'de ayrılacak mı? İddialara yanıt geldi!

Fenerbahçeli Jose Ernesto Sosa'nın, sarı lacivertlilerden ayrılacağına dair iddialar sosyal medyada yayılırken, konuya ilişkin cevap geldi.

Sosa'nın, maaşının yarısını alması halinde Fenerbahçe'den ayrılabileceği dış basın kaynaklı haber olarak geçilirken, Sosa'nın yakın çevresi konuştu.

SEZON SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE

Jose Sosa'ya yakın kaynaklar, oyuncularının sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını dile getirirken, Arjantin'den veya Türkiye'den herhangi bir teklifin olmadığını ifade etti.

Sosa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkarken 2 asist üretmişti.