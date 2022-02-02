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Fenerbahçe'den bomba transfer harekatı! Diego Costa...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinen sarı lacivertliler, gündemine dünyaca ünlü İspanyol golcü Diego Costa'yı aldı. İspanyol gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Diego Costa, Fenerbahçe'nin teklifini değerlendiriyor. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 12:56 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 12:57
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'den bomba transfer harekatı! Diego Costa...

Golcü sorununa son vermek isteyen Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı aldı.

İspanyol medyasından yansıyan bilgilere göre Antalyaspor başta olmak üzere bir çok Türk kulübünden teklif alan Diego Costa, Fenerbahçe'ye yakın.

GÖZÜ FENERBAHÇE'DE
Haberde, Diego Costa'nın Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilendiği ve sarı lacivertlilerin durumunu analiz ettiği ifade edildi.

Diego Costa daha önce Chelsea ve Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamıştı. Yıldız golcü son olarak Atletico Mineiro'da forma giymiş ve Brezilya kulübünden ayrılmıştı.

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