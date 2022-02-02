Fenerbahçe'den bomba transfer harekatı! Diego Costa...

Golcü sorununa son vermek isteyen Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı aldı.

İspanyol medyasından yansıyan bilgilere göre Antalyaspor başta olmak üzere bir çok Türk kulübünden teklif alan Diego Costa, Fenerbahçe'ye yakın.

GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

Haberde, Diego Costa'nın Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilendiği ve sarı lacivertlilerin durumunu analiz ettiği ifade edildi.

Diego Costa daha önce Chelsea ve Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamıştı. Yıldız golcü son olarak Atletico Mineiro'da forma giymiş ve Brezilya kulübünden ayrılmıştı.