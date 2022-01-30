İngilizler açıkladı! Mohamed Elneny Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

Süper Lig'de zirveden uzak kalan ve transfer dönemini de sessiz geçiren Fenerbahçe, son olarak Vedat Muriqi'yi de elden kaçırdı. Sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Mohamed Elneny'den de kötü haber geldi.

"TRANSFERİ MÜMKÜNDÜ" İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, Arsenal'in orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'dan ilgi görüyor. Gazeteci James Benge'e göre Elneny, Arabistan'dan gelen cazip tekliflere rağmen sözleşmesinin sonuna kadar (sezon sonu) Arsenal'de kalacak. Gazeteci Mark Mann-Bryans'a göre ise Elneny'nin Fenerbahçe'ye transferi hala mümkün ancak olasılığı eskisinden çok daha düşük bir ihtimal.