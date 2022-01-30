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İngilizler açıkladı! Mohamed Elneny Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

Süper Lig'de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ara transfer dönemini de oldukça sessiz geçiriyor. Sarı lacivertliler ile ilgili yabancı basında her gün yeni bir gelişme duyurulurken, bu kez İngiliz basınında bir haber yayınlandı. Buna göre Arsenal'in orta sahası Mohamed Elneny'nin Fenerbahçe'ye transferinin bir noktada olduğu, ancak artık daha az olası göründüğü bildirildi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 10:16
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İngilizler açıkladı! Mohamed Elneny Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

Süper Lig'de zirveden uzak kalan ve transfer dönemini de sessiz geçiren Fenerbahçe, son olarak Vedat Muriqi'yi de elden kaçırdı. Sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen Mohamed Elneny'den de kötü haber geldi.

İngilizler açıkladı! Mohamed Elneny Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

"TRANSFERİ MÜMKÜNDÜ"

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre, Arsenal'in orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'dan ilgi görüyor. Gazeteci James Benge'e göre Elneny, Arabistan'dan gelen cazip tekliflere rağmen sözleşmesinin sonuna kadar (sezon sonu) Arsenal'de kalacak.

Gazeteci Mark Mann-Bryans'a göre ise Elneny'nin Fenerbahçe'ye transferi hala mümkün ancak olasılığı eskisinden çok daha düşük bir ihtimal.

İngilizler açıkladı! Mohamed Elneny Fenerbahçe'ye transfer olmayacak

"Elneny, tüm müsabakalarda sadece 422 dakika oynadı ve bu, beş maça bile ulaşmadı. Thomas Partey ve Granit Xhaka mevcut olduğunda büyük bir şansa sahip olması da pek olası değil."

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