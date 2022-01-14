Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Çarşamba günü İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşarak teknik direktör sorununa geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun teknik patronu için vakit kaybetmeden harekete geçti.
Çarşamba günü İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşarak teknik direktör sorununa geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun teknik patronu için vakit kaybetmeden harekete geçti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanması Joachim Löw iddialarını kuvvetlendirmişti. Vakit kaybetmeyen Başkan Ali Koç dün Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldi.
Sezon içinde takım almak istemediğini daha önce açıklayan Löw ile fikir alışverişinde bulundu. Son derece olumlu geçen görüşme sonrasında ise Başkan Ali Koç rotayı bu kez Lizbon'a çevirdi.
Başkan Koç bugün Fenerbahçe'nin bir diğer teknik direktör adayı olan Juan Jesus ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek. Hem Jorge Jesus'un istekleri hem de kulübün şartları karşılıklı olarak yüz yüze konuşulacak.
Başkan Ali Koç'un öncelikli tercihinin Joachim Löw olduğu ancak olumsuz bir cevaba karşı da alternatifini hazır tutmak istediği ifade ediliyor.
SÜREÇ UZATILMAYACAK
Önümüzdeki sezonun hocasını en kısa sürede belirlemek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu sayede yeni sezon transferleri için erkenden harekete geçmeyi ve transferde rakiplerine karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.
SONRAKİ SEÇENEK SCHMIDT
Joachim Löw ve Juan Jesus ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması halinde ise sarı lacivertli ekibin sonraki seçeneği 54 yaşındaki Alman teknik direktör Roger Schmidt.