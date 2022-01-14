Haberler Fenerbahçe Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Fenerbahçe haberleri... Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile teknik direktör sorununa çare bulan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç dün Almanya'da Joachim Löw ile yüz yüze görüştü. Löw ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Koç bugün hoca için listedeki 2. aday olan Jorge Jesus ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Çarşamba günü İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşarak teknik direktör sorununa geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun teknik patronu için vakit kaybetmeden harekete geçti.

Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanması Joachim Löw iddialarını kuvvetlendirmişti. Vakit kaybetmeyen Başkan Ali Koç dün Joachim Löw ile Almanya'da bir araya geldi.

Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Sezon içinde takım almak istemediğini daha önce açıklayan Löw ile fikir alışverişinde bulundu. Son derece olumlu geçen görüşme sonrasında ise Başkan Ali Koç rotayı bu kez Lizbon'a çevirdi.

Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Başkan Koç bugün Fenerbahçe'nin bir diğer teknik direktör adayı olan Juan Jesus ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelecek. Hem Jorge Jesus'un istekleri hem de kulübün şartları karşılıklı olarak yüz yüze konuşulacak.

Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

Başkan Ali Koç'un öncelikli tercihinin Joachim Löw olduğu ancak olumsuz bir cevaba karşı da alternatifini hazır tutmak istediği ifade ediliyor.

Joachim Löw ile yüz yüze görüşme! Sırada Jorge Jesus var

SÜREÇ UZATILMAYACAK

Önümüzdeki sezonun hocasını en kısa sürede belirlemek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu sayede yeni sezon transferleri için erkenden harekete geçmeyi ve transferde rakiplerine karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.

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