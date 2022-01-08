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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Divock Origi, Luuk De Jong, Batuhan Kör

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, sezonun 2. yarısının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe'de birçok isim yönetimin hedefinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 16:18
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Divock Origi, Luuk De Jong, Batuhan Kör

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Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

DIVOCK ORIGI

Yeni bir golcü arayışında olan Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'de yer alan Fotomaç'ın derlediği habere göre; Sarı-lacivertliler, Divock Origi'yi birinci önceliğine aldı. Fenerbahçe'nin Origi'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtilen haberde, sarı-lacivertlilerin transfer için yüklü maaş içeren bir kontrat hazırladığı iddia edildi.

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LUUK DE JONG

Ara transfer için yeni hocanın belli olmasını bekleyen Fenerbahçe, ön temasları sürdürüyor. İspanyol kaynaklar, forvet arayan sarılacivertlilerin Luuk de Jong için Barcelona ve Sevilla ile temasa geçtiğini ileri sürdü.

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BATUHAN KÖR

Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen genç forvet Batuhan Kör ile ilgileniyor. Batuhan Kör de sezon başından bu yana görev yapan bütün teknik direktörlerin vazgeçemediği tek isim oldu. Ümit Milli Takım'da da oynayan 20 yaşındaki futbolcu lig ve kupada tüm maçlarda süre alırken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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TAHA ALTIKARDEŞ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Taha Altıkardeş oldu. Bursaspor'un geç futbolcuları için transfer görüşmelerine başlayacak. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Bursaspor'u sportif direktör Deniz Kolgu temsil edecek.

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