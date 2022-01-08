Yeni gözde: Batuhan&Taha

Bursa basını, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki santrfor Batuhan Kör ve 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in transferleri için Bursaspor yönetimi ile pazarlığa oturacağını iddia etti. U21 Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki Batuhan bu sezon 21 maçta 5 gol kaydetti. U19 Milli Takımı oyuncusu olan 18 yaşındaki Taha ise bu sezon 14 maçta görev aldı.

TARİHE GEÇTİ!

Her sezon en az 2 hoca değiştiren (geçici hocalar hariç) Ali Koç'un başkanlık döneminde bir hesaba göre F.Bahçe dün itibarıiyle 1 yılı hocasız geçirerek tarih yazdı.