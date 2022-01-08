Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NEWCASTLE!

Kanarya'nın bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı. Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgulanırken, henüz bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.