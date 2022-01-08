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Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk yarısından umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Yeni hoca için hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar eksik bölgelere yapılacak takviyelerle güçlenmeyi amaçlıyor. Hücum hattından istenen verimi alamayan Kanarya'da golcü transferi ön plana çıktı. Nokta atışı bir santrfora imza attırmayı planlayan yönetim, Liverpool'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Divock Origi'nin peşine düştü. Belçikalı yıldız için gözünü karartan Fenerbahçe, yüklü maaş içeren bir teklifle oyuncuyu ikna etmeyi hedefliyor. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 09:52
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

Yeni bir golcü arayışında olan Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Divock Origi'yi birinci önceliğine aldı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

TÜM TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIR!
Fenerbahçe'nin Origi'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtilen haberde, sarı-lacivertlilerin transfer için yüklü maaş içeren bir kontrat hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da istediği süreleri alamayan 26 yaşındaki futbolcu düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NEWCASTLE!
Kanarya'nın bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı. Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgulanırken, henüz bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

Bu sezon Liverpool'da 10 maça çıkan Origi 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Belçikalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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