Fenerbahçe gözünü kararttı! Divock Origi için dev teklif

Yeni bir golcü arayışında olan Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Divock Origi'yi birinci önceliğine aldı.
Yeni bir golcü arayışında olan Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Divock Origi'yi birinci önceliğine aldı.
TÜM TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIR!
Fenerbahçe'nin Origi'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtilen haberde, sarı-lacivertlilerin transfer için yüklü maaş içeren bir kontrat hazırladığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da istediği süreleri alamayan 26 yaşındaki futbolcu düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NEWCASTLE!
Kanarya'nın bu transferde Newcastle United ile rakip olduğu aktarıldı. Origi'nin İngiltere'den yüksek maaş teklifi alması durumunda Ada'da kalacağı vurgulanırken, henüz bu yönde bir teklif olmadığı ifade edildi.
Bu sezon Liverpool'da 10 maça çıkan Origi 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Belçikalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.