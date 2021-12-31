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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'ye dev talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam... (FB spor haberi)

Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Macar stoperin peşinde olduğu bilinen İtalyan ekibi Napoli'nin, Kanarya'nın kapısını çaldığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Szalai için beklediği bonservis bedeli ve tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'ye dev talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam... (FB spor haberi)

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Macar stoper Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla devlerin dikkatini çekmişti. Napoli, ısrarla istediği 23 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'ye dev talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam... (FB spor haberi)

İtalyan medyasında da geniş yankı bulan bu transfer gelişmesi için pazarlıkların başladığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Kanarya, genç oyuncu için 20 milyon Euro gelir beklerken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'ye dev talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam... (FB spor haberi)

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Transferi hakkında Türkiye Kupası'nda oynanan Afyon maçından sonra açıklama yapan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım" demişti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Szalai'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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