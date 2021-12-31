FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'ye dev talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam... (FB spor haberi)

İtalyan medyasında da geniş yankı bulan bu transfer gelişmesi için pazarlıkların başladığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Kanarya , genç oyuncu için 20 milyon Euro gelir beklerken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR

Transferi hakkında Türkiye Kupası'nda oynanan Afyon maçından sonra açıklama yapan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım" demişti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Szalai'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.