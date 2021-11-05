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FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfor harekatı! İşte listedeki 3 yıldız

Hücumda yine sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde santrfor takviyesi için düğmeye basan sarı-lacivertliler, listesine 3 yıldız aldı. Kadrosunu nokta atışı bir golcüyle güçlendirmek isteyen Kanarya, Wahbi Khazri, Vedat Muriqi ve Bakambu'ya kanca attı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfor harekatı! İşte listedeki 3 yıldız

Ara transfer için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef yine golcü olacak. Tunus basını, sarı-lacivertlilerin Saint Etienne formasıyla bu sezon patlama yapan Wahbi Khazri (12 maç/7 gol) ile görüştüğünü duyururken, krizdeki Çin Ligi'nden ayrılma planları yapan Cedric Bakambu ile Vedat Muriqi'in de Kanarya'nın listesinde olduğu kulislerde konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfor harekatı! İşte listedeki 3 yıldız

Bakambu'nun Beijing Guoan'daki sözleşmesinin aralık sonunda bitmesi cazibesini artırırken, Khazri'nin kontratı ise sezon sonunda tamamlanacak. İkisi de 30 yaşında olan oyuncuların şartlarının şimdiden araştırıldığı, ocak ayında resmi olarak düğmeye basılacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfor harekatı! İşte listedeki 3 yıldız

Sarı-lacivertliler, Lazio'da aradığını bulamayan eski golcüsü Vedat Muriqi'i kiralamayı da bir diğer seçenek olarak değerlendiriyor. 27 yaşındaki oyuncunun eşi Edibe Muriqi geçtiğimiz günlerde yaptığı ve 'Hayallerim' etiketini eklediği paylaşımla Vedat'ın Fenerbahçe'ye dönmesini çok istediğini dile getirmişti.Lazio'nun da istenen performansı veremeyen Kosovalı golcünün ayrılmasına izin vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfor harekatı! İşte listedeki 3 yıldız

Khazri, Fransa Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Bakambu, Beijing Guoan'da 87 maçta 58 gol+21 asiste imza attı. 27 yaşındaki Muriqi ise Lazio'da 43 maçta 2 gol+2 asist üretti.

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