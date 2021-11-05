FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfor harekatı! İşte listedeki 3 yıldız

Ara transfer için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef yine golcü olacak. Tunus basını, sarı-lacivertlilerin Saint Etienne formasıyla bu sezon patlama yapan Wahbi Khazri (12 maç/7 gol) ile görüştüğünü duyururken, krizdeki Çin Ligi'nden ayrılma planları yapan Cedric Bakambu ile Vedat Muriqi'in de Kanarya'nın listesinde olduğu kulislerde konuşuluyor.





Bakambu'nun Beijing Guoan'daki sözleşmesinin aralık sonunda bitmesi cazibesini artırırken, Khazri'nin kontratı ise sezon sonunda tamamlanacak. İkisi de 30 yaşında olan oyuncuların şartlarının şimdiden araştırıldığı, ocak ayında resmi olarak düğmeye basılacağı ifade ediliyor.



