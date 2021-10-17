SPOR HABERİ - Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'den imalı paylaşım!

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-Lacivertliler'in 10 kişi tamamladığı karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor olurken Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan indirerek ligin de yeni lideri oldu.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinden imalı bir paylaşım geldi.
İşte o paylaşım...
MS | 3-1 pic.twitter.com/yDwEBpVJHn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 17, 2021