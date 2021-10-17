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SPOR HABERİ - Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'den imalı paylaşım!

Spor haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 mağlup olurken, liderliği de rakibine kaptırdı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertliler imalı bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 21:29
SPOR HABERİ - Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'den imalı paylaşım!

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-Lacivertliler'in 10 kişi tamamladığı karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor olurken Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan indirerek ligin de yeni lideri oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinden imalı bir paylaşım geldi.

İşte o paylaşım...

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