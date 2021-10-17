Erman Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! "Topu içeri aldın"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır 25. dakikada inanılmaz bir hataya imza attı. Mücadelenin devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Altay'ı eleştiren Toroğlu, "Frikik atılıyor. Kullanan isim Bakasetas. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır direk boşluğu bırakıyor. Bununla birlikte panik yaptı topla içeri girdi." ifadelerini kullandı.