SPOR HABERİ - Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!
Spor haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında öne geçen konuk ekip Fenerbahçe'ye yanıt mücadelenin 25. dakikasında Bakasetas'tan geldi. Golde fatura kaleci Altay Bayındır'a kesilirken, Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan 23 yaşındaki kaleciye büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 20:08 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 20:09