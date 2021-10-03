SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan Kasımpaşa maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "Milli Takım..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Altay Bayındır, Kasımpaşa ile oynadıkları ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ferdi gerçekten çok beyefendi, çok düzgün bir çocuk. Takımın en eskilerinden biri Ferdi. Çok iyi niyetli şekilde mücadele ediyor. Diyaloğumuz çok iyi. Bu onun kararı. Türk milli takımını çok ister diye düşünüyorum. Ancak nihayetinde karar kendisine aittir.

Biz eve gitmiyoruz, tesisteyiz her zaman neredeyse. Hocamız da çok yoğun. Başkanımız çok mücadele veriyor. Herkes çok istiyor.

"ŞAMPİYONLUĞU HERKESTEN ÇOK İSTİYORUZ"

Anlayışla karşılıyoruz. 7 yıldır şampiyon olamadı bu kulüp. Biz herkesten daha çok istiyoruz. Bugünkü galibiyetimizde beklentileri olan tüm taraftarımıza gelsin. Biz saha içinde dışında elimizden gelen neyse yapıp Fenerbahçe'yi hak ettiği yere çıkaracağız."