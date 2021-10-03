Vitor Pereira Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı lacivertliler Berisha ve Gustavo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla beraber liderliğini sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda galibiyet serisini 3 maça çıkarmış oldu.

Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri;

Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil.

Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Maçtan notlar alıyorum, bunları kişisel olarak oyunculara söylüyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim, bize yardımcı oldular.

Takım iyi dinlenemedi, istediğimiz seviyeye çıkamadık. Üç günde bir maç yapmadığımızda, takım istediğim seviyeye çıkabilir.