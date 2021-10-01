Kadıköy'de hüzün

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Olympiakos'a 3-0 yenildi. Sarı-lacivertliler böylece grupta ilk mağlubiyetini aldı. Taraftarının yoğun desteği ile maça başlayan Kanarya henüz 6. dakikada şok yaşadı. Orta sahada kaptırılan topla baskın atağa kalkan Olympiakos, Soares ile topu filelerimize gönderip öne geçti: 0-1. Gol Yunan ekibini rahatlatırken, Fenerbahçe beraberlik için yüklendi. Ancak Enner Valencia ve Rossi ile bulduğu fırsatları değerlendiremeyince devre konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.



MASOURAS 2 GOL+1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda da durum farksızdı. Fenerbahçe, Pelkas ile d ireği geçemezken, Olympiakos yine ani bir atakta Masouras ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Golün moral bozukluğu sürerken, gecenin yıldızı Masouras skoru 0-3'e taşıdı. Kalan bölümde iki takımın çabaları gol getirmeyince, maç bu sonuçla sona erdi. Olympiakos 6 puana ulaşıp liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 1 puanla haftayı 3. kapattı. Kanarya, gruptaki 3. maçını 21 Ekim Perşembe günü Royal Antwerp ile yine Kadıköy'de yapacak.



Georgios Masouras, Avrupa kupalarında Eylül 2009'dan (Twente formasıyla Blaise Nkufo) bu yana Fenerbahçe'ye konuk olduğu bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu.



Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 12 maç aradan sonra ilk iç saha mağlubiyetini Olympiakos karşısında aldı (9G 3B).



