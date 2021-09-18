Mesut Özil'den sansasyonel dönüş

Fenerbahçe-Frankfurt karşılaşması Alman basınında geniş yer buldu. Alman Milli Takımı ile Dünya şampiyonluğu kazanan Mesut Özil'in gol atmasına dikkat çeken Bild, "Dünya şampiyonu Özil'in sansasyonel dönüşü" başlığı ile çıktı. F. Randschau, "Dramatik sonda, Eintracht ve Fenerbahçe yollarını ayıramadı", Sport.de, "Eski dünya şampiyonu Mesut Özil, Frankfurt'un Avrupa sahnesine galibiyetle dönmesine engel oldu." , Kicker, "Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... VAR draması ile Frankfurt, F.Bahçe karşısında 1 puanı kurtardı" dedi. Arsenal taraftarları ise, "Mesut, Avrupa'da Arsenal'den fazla gol attı" paylaşımlarında bulundu.